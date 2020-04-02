الأمم المتحدة "قلقة للغاية" من هجمات حفتر على طرابلس

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن قلقها الشديد إزاء هجمات مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك: "نحن قلقون بشدة من هجمات قوات الجيش الوطني الليبي (ميليشيات حفتر) على طرابلس، ونطالب بالوقف الفوري لتلك الهجمات والتزام كافة الأطراف بذلك".

وحول ما إذا كان الأمين العام أنطونيو غوتيريش يؤيد صدور قرار من مجلس الأمن لدعم ندائه بوقف القتال في جميع الصراعات المسلحة بالعالم لمواجهة كورونا، قال المتحدث الأممي: "نشجع أي قرار وأي خطوة تدعو إلى ذلك".

وفي 23 مارس/آذار الماضي، دعا غوتيريش إلى وقف "فوري" للصراعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، والعمل على إنشاء ممرات للمساعدات المنقذة للحياة، لمواجهة كورونا.

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وفي وقت سابق الخميس، قتل مدنيان واصيب ثالث في قصف نفذته ميليشيات حفتر، استهدف مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس بعدة صواريخ، حسب ما أوردته صفحة عملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق، على موقع "فيسبوك".

كما أفاد إعلام ليبي محلي، الأربعاء، بأن ميليشيات حفتر، استهدفت مطار معيتيقة الدولي بعدة صواريخ، دون تفاصيل.

ويعد مطار معيتيقة الدولي أحد أبرز الأماكن المستهدفة من جانب حفتر، بحسب بيانات سابقة لقوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

ورغم إعلانها، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أن ميليشيات حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.

وردا على ذلك، أطلقت حكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليا، عملية "عاصفة السلام" العسكرية، في 25 مارس/آذار الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.