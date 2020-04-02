كورونا الجزائر.. 25 وفاة ترفع الإجمالي إلى 83

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول



أعلنت الجزائر، الخميس، ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا إلى 83، إثر تسجيل 25 وفاة في البلاد.



وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، للتفلزيون الرسمي، إن الوزارة سجلت 25 حالة وفاة جديدة و139 إصابة مؤكدة بالفيروس بشكل يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 83 وفاة من بين 986 إصابة.



وأوضح فورار أن عدد المتعافين من الفيروس استقر عند 61 شخصا من بين العدد الإجمالي للمصابين.



وجاءت هذه الحصيلة بعد وقت قصير من نشر موقع الوزارة ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 63 بعد تسجيل 5 حالات جديدة فقط.



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والأربعاء، أعلنت الحكومة تمديد حظر التجوال الليلي بسبب الفيروس إلى 4 محافظات جديدة؛ ليرتفع إجمالي المحافظات التي شملها القرار إلى 14 إلى جانب عزل البليدة التي تعد بؤرة الوباء.



كما أعلنت، في بيان، أن التدابير السابقة (عزل البليدة والحجر الليلي للعاصمة والمحافظات الـ9) إلى جانب تجميد كافة النشاطات الرياضية والسياسية والاجتماعية وتعليق الدراسة تم تمديدها إلى غاية 19 أبريل/نيسان الجاري.



والثلاثاء استبعد الرئيس عبد المجيد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، اللجوء إلى الحجر الصحي الشامل لكل ولايات البلاد (48 ولاية) في الوقت الحالي، تجنبا لتجميد نشاط المؤسسات وكذلك مشاكل التموين.



وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بكورونا مليون شخصا حول العالم، توفي منهم نحو 51 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 210 آلاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.