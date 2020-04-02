تونس: توقيف إرهابيين اثنين خططا لتنفيذ عملية إرهابية

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365



أعلنت الداخلية التونسية، الخميس، توقيف عنصرين إرهابيين ينتميان إلى تنظيم "داعش" كانا يخططان لتنفيذ عملية، بمدينة سليانة (وسط).



جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، اطلعت عليه الخليج 365.



وذكر البيان أن "الموقوفين أقرّا باعتزامهما تنفيذ عملية نوعية بتونس (دون تحديد الهدف) وأنهما على تواصل مع عناصر إرهابية بالخارج لذات الغرض".

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وأضاف أن "الإرهابيين تلقيا دروسا حول كيفية صنع وتحضير المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة والشروع في توفير الموارد المالية اللازمة لاقتناء المواد الأولية لصناعة المتفجرات".

وأشارت أنه "تمت إحالة المعنيين إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (مجمع قضائي متخصص في قضايا الإرهاب)".

وفي 6 مارس/آذار الماضي، فجر انتحاريان نفسيهما قرب دورية أمنية بمحيط السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة بالعاصمة تونس؛ ما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة 4 آخرين إضافة إلى امرأة.

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