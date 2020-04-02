كورونا.. موريتانيا تمدد تعليق الدراسة حتى نهاية أبريل

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365
أعلنت موريتانيا، الخميس، تمديد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات حتى 30 أبريل/نيسان، ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا.
وقالت وزارة التعليم في بيان: "تقرر تمديد تعليق الدراسة إلى غاية 30 أبريل 2020".
وأوضحت أنها تبنت "نظام التعليم عن بعد عبر وسائل الإعلام العمومية".
ودعت الوزارة جميع العاملين في القطاع أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف السلطات الإدارية "للمساهمة الفعالة في مواجهة كورونا وتأثيراته، أو أية أنشطة أخرى تستدعي منكم الدعم".
والأربعاء، قال الناطق باسم الحكومة سيدي ولد سالم، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة قد تقوم بتعويض الفترة التي تم فيها تعطل الدراسة بأشهر العطلة الصيفية.
وأعلنت موريتانيا يوم 14 مارس المنصرم تعليق الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد لمدة أسبوع، ومددت التعليق حتى 5 إبريل، قبل أن تعلن اليوم تمديد التعليق حتى نهاية إبريل
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في موريتانيا، 6 أشخاص بينهم اثنان متعافيان، إضافة إلى حالة وفاة واحدة.
وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بكورونا 975 ألف شخص حول العالم، توفي منهم نحو 50 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 203 آلاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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