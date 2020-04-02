بـ71 إصابة كورونا.. مصر تسجل أعلى حصيلة يومية

إسطنبول / الخليج 365
أعلنت مصر الخميس، تسجيل 71 إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية تسجلها خلال 24 ساعة.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن "إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 850، عقب تسجيل 71 إصابة جديدة".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدبولي، عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء.
يشار أن عدد وفيات فيروس كورونا في مصر، بلغ 52 وفاة، من إجمالي عدد المصابين الـ850، بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة.
وفي 14 فبراير/شباط الماضي، أعلنت مصر عن أول إصابة بالفيروس في البلاد، كما اتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشاره، كتعليق الدراسة، ومنع الصلوات وصلاة الجماعة في المساجد، وفرض حظر تجوال جزئي.
وإجمالاً، اقترب عدد المصابين بكورونا من 990 ألف شخص حول العالم، توفي منهم أكثر من 50 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 206 آلاف.
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