العراق يؤيد الدعوة لاجتماع نفطي عاجل

بغداد / الخليج 365



جددت الحكومة العراقية، الخميس، دعوتها الإسراع لعقد اجتماع عاجل للدول المصدرة للنفط "أوبك" وللمنتجين المتحالفين معها من خارجها ضمن تحالف (أوبك+)، وتأييده لجميع الدعوات التي تأتي في هذا الإطار.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، الخميس، إن وزيرها ثامر الغضبان، وجه الخميس رسالة إلى الأمين العام لمنظمة "أوبك"، محمد باركيندو، أكد فيها تأييد العراق لعقد اجتماع عاجل.

وأكدت الوزارة أهمية الاجتماع المرتقب (لم يحدد موعده بعد)، "من أجل تدارس تداعيات السوق النفطية، واتخاذ الإجراءات السريعة لإعادة الاستقرار للسوق النفطية، وإعادة التوازن بين العرض والطلب".

وفي وقت سابق مساء الخميس، دعت السعودية إلى اجتماع نفطي عاجل لتحالف "أوبك+" وبقية المنتجين، بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد محمد بن سلمان.

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وعقب الإعلان السعودي للاجتماع العاجل، قفزت أسعار النفط الخام بأكثر من 25 بالمئة بالنسبة لخام برنت لمتوسط 30.6 دولارا للبرميل.

وقال الغضبان بحسب البيان، إنه أجرى اتصالات عديدة مع وزراء الدول الأعضاء في المنظمة والمتحالفين معها، داعياً فيها إلى ضرورة عودة الوزراء الأعضاء إلى طاولة الحوار، والعمل على وقف تداعيات انهيار الأسواق النفطية.

ودعا لضرورة الإسراع بالاتفاق، على صيغة تسهم في استقرار السوق النفطية وإعادة التوازن.

كان ترامب علق على إعلان السعودية، عقد اجتماع نفطي عاجل، بقوله إن خفض إنتاج النفط بقيادة السعودية وروسيا، قد يتجاوز 15 مليون برميل يوميا.

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