كورونا.. ارتفاع وفيات تونس إلى 14

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الخميس، وفاة مصابيْن اثنين بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 14.

وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت حالتيْ وفاة و33 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي المصابين إلى 455، بينهم 14 حالة وفاة.

وأشارت أنها أخضعت حتى الآن 18 ألف و882 شخصا للحجر الصحي، وأجرت 5 آلاف و130 تحليلا مخبريا للكشف عن كورونا.

Advertisements

وفي السياق ذاته، قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي، إن بلاده "بدأت تتلمس الطريق الصحيح في مواجهتها لفيروس كورونا"، مشددا على ضرورة مواصلة الإلتزام بالإجراءات الوقائية.

وأضاف "المكي" في تصريح للأناضول، إن "الرسم البياني لأعداد المصابين بفيروس كورونا بتونس يتزايد بشكل هادئ وتدريجي ولا يربك القطاع الصحي".

وجدد دعوة وزارته للمواطنين للإلتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي وتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وحتى مساء الخميس، اقترب عدد المصابين بكورونا من مليون حول العالم، توفي منهم أكثر من 51 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 210 آلاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.