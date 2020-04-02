بلجيكا تلغي دوريها وتٌعلن البطل

توج كلوب بروج بطلا للدوري البلجيكي، بعد إلغاء بقية منافسات الموسم الجاري، الخميس، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا ، وبهذا بات الدوري البلجيكي أول بطولة في أوروبا، وربما في العالم، يعلن عن بطلها.

وكان بروج يتصدر الدوري بفارق 15 نقطة قبل جولة واحدة من بدء المرحلة النهائية للدوري، التي تقام بمشاركة أول 6 فرق.

ويجب التصديق على قرار رابطة دوري المحترفين خلال اجتماع 24 ناديا من أول درجتين في الدوري، لكن 17 ناديا طالبت بالفعل منذ أيام بإلغاء الموسم الجاري.