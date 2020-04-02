رئيس «فيفا» يعد بتغييرات جذرية بعد جائحة «كورونا»

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس إن اللعبة ستختلف تماما عند استئناف النشاط بعد جائحة فيروس كورونا.

وقال إنفانتينو في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم “كرة القدم ستعود وعندما يحدث ذلك سنحتفل معا بزوال هذا الكابوس.

“يوجد درس واحد يجب أن نعيه جميعا: كرة القدم بعد فيروس كورونا ستكون مختلفة تماما. ستكون أكثر شمولا واجتماعية ومساندة ومرتبطة بالدول بمفردها وفي نفس الوقت أكثر عالمية وأقل غطرسة وأكثر ترحيبا”. وأضاف رئيس الفيفا “سنكون أفضل وأكثر إنسانية واهتماما بالقيم الحقيقية”.

وقال إنفانتينو الأسبوع الماضي لصحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية إن ذلك الوقت المناسب لاتخاذ خطوة للخلف وإصلاح اللعبة بتقليل عدد المباريات بعدما أصبحت اللعبة مثقلة بالأعباء وتركز الموارد المالية بشكل متزايد في يد عدد محدود من الأندية الكبرى.

واقترح أن يكون هناك “بطولات أقل لكن أكثر إمتاعا. ربما تشكيلة محدودة من اللاعبين لكن أكثر توازنا ومباريات أقل لكن أكثر تنافسية للحفاظ على صحة اللاعبين”.