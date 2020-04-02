كورونا يؤجل موعد اختيار منافس #ترامب

أعلن الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، الخميس، إرجاء مؤتمره الوطني لخمسة أسابيع على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويحدد هذا التجمع مرشح الحزب لمواجهة الرئيس دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ووفق الحزب الديمقراطي، فإن الموعد الجديد للمؤتمر العام هو 17 أغسطس/آب المقبل، بدلا من منتصف يوليو/تموز.

وقال رئيس لجنة المؤتمر الوطني جو سولمونيزي في بيان: “في ظل الغموض الذي نعيشه حاليا، نعتقد أن أفضل مقاربة تتمثل في أخذ بعض الوقت لمراقبة تطور الوضع حتى يتسنى لحزبنا عقد مؤتمر آمن وناجح”.

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وجاء القرار عقب تعبير جو بايدن، المرشح الأوفر حظا للفوز، عن تأييده إرجاء المؤتمر الذي كان سيعقد بين 13 و16 يوليو/تموز، في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن، وذلك حتى يتسنى عقد مؤتمر آمن.

وتم تحديد موعد عقد مؤتمر الحزب ليكون قبل أسبوع واحد فقط من مؤتمر الحزب الجمهوري، الذي من المؤكد أنه سيعيد ترشيح ترامب لخوض غمار السباق الرئاسي للمرة الثانية والأخيرة له في البيت الأبيض.

ويتصدر حاليا نائب الرئيس السابق جو بايدن قائمة المندوبين، وتظهره الاستطلاعات في الصدارة قبل السناتور اليساري بيرني ساندرز، الذي لا يزال يخوض السباق الرئاسي عن الحزب الديمقراطي.