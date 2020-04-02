سحب 37 مركبة تالفة من صناعية أبها

تواصل أمانة منطقة عسير جهودها في إزالة السيارات التالفة و المهملة المشوهة للمظهر العام، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم سحب نحو 37 مركبة تالفة من صناعية مدينة ابها إضافة الى ترحيل اكثر من 75 متر مكعب من المخلفات .

فيما قامت الأمانة بالتحفظ على تلك المركبات تمهيدا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين .

منبها بأن الحملة تهدف إلى القضاء على كافة مسببات التشوه البصري و ذلك لتعزيز السلوك الحضاري، و المشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله .

هذا وقد تم الاستعانة بأكثر من 14 معدة و آلية متنوعة و29 من القوى العاملة خلال تنفيذ الحملة .

مؤكدا بأن جل تلك الاعمال تلقى اهتمام و متابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، الذي يحرص من خلال توجيهاته المستمرة بزيادة الجهود و تكثيف الحملات لرفع السيارات والمعدات التالفة، التي تعتبر أحد أهم عناصر التشوّه البصري بصناعية مدينة أبها .