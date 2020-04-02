خميس_مشيط إتلاف 696 كجم من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الماضي

أتلفت بلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي نحو 696 كجم من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني مبينا أنه قد تم رصد 74 مخالفة صحية واغلاق 7 محلات مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية ، وذلك بعد أكثر من 372 جولة ميدانية قام بها المراقبين خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي

لافتا الى أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وعدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ,ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق وآخر بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق .

مؤكدا أن ذلك يأتي في اطار الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ،بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

يذكر بان الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية و المهنية و المنشآت المتعلقة بالصحة العامة حيث تدعو البلدية جميع المواطنين و المقيمين بالتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .