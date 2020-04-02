مشروع نيوم يعلن عن وظائف شاغرة

كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وأشارت إدارة المشروع، إلى أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:مدير أول- توليد الرياح بشرط الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهروميكانيكية).

أوضحت أنها بحاجة لمسؤول المنتجات- رحلات العملاء بشرط الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

ولفتت إلى حاجتها لمسؤول المنتجات- التصميم والبحوث بشرط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأبانت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 إبريل 2020م.