عدد إصابات كورونا يتخطى المليون عبر العالم

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أفادت إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم (الخميس)، بأن أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، تجاوزت مليون إصابة حول العالم.
وأوضحت الجامعة أن 51338 توفوا جراء الإصابة بالفيروس، وفي المقابل تعافى من المرض القاتل 210 آلاف و191 حالة.
وبينت “جونز هوبكنز” أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت رقماً قياسياً في أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، “كوفيد 19″، خلال الـ24 الماضية بلغ 884 شخصاً.
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