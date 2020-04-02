شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يرددون النشيد الوطنى بالإمارات دعما لجهود الدولة لمواجهة كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل عدد كبير من سكان الإمارات من المقيمين والمواطنين مع مبادرة الناشطين والمؤثرين الإعلاميين الني نشرتها "الإمارات اليوم" لترديد النشيد الوطني في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس،وذلك تقديرا وشكرا لقيادة الدولة وفرق التعقيم الوطني والأجهزة الأمنية والكوادر الطبية على ما يقدموه ويبذلوه من جهود للحد من انتشار فيروس "كورونا". Advertisements وقال ولي عهد أبو ظبى فى مقطع فيديو له نشرته صحيفة الإمارات اليوم: "أنا سمعت كتير من المقيمين في السوشيال ميديا يغنون النشيد الوطني، وأريد اعترف للجميع، والله يا أهلى لما سمعتكم تغنون النشيد الوطني الإماراتي دمعة عيني نزلت، الله يخفظكم ويحفظ البلاد إلى انتو منها ومخلصين لها، وإن شاء الله نعدي هذه المرحلة، ابقوا سالمين غانمين موفقين من رب المولي".

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