شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يطالب رئيس الوزراء بإطلاق سراح الموقوفين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس ، رئيس الوزراء بإطلاق سراح الموقوفين وإصدار عفو خاص بسبب تفشى فيروس كورونا، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية، فى غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس ، الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة إلى ارتفاع الاعداد المصابة إلى 722 حالة بعد تسجيل 44 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "مختبرات الوزارة سجلت 44 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد"، مشيرة الى أن الإصابات موزعة كالتالي:- (حالة في بغداد الكرخ، حالة في مدينة الطب، 5 حالات في البصرة، 10 حالات في النجف، 12 حالة في السليمانية، 7 حالات في كربلاء، حالتين في أربيل، 5 حالات في كركوك، وحالة في الديوانية ".

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وأوضحت الوزارة أنه "سُجلت حالتا وفاة جديدتان، حالة واحدة في كل من (بغداد الرصافة والبصرة)"، مبينة أنه "تم تسجيل 20 حالة شفاء تام (بغداد الكرخ: 1)(النجف: 10)(كربلاء: 6)(البصرة: 3)".

ونبهت الوزارة الى أن "مجموع الاصابات: 722، ومجموع الوفيات:54، ومجموع حالات الشفاء: 202".