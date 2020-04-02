دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي خاصية خفية في هواتف غالاكسي إس 20 لمحبي التصوير

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن وجود خاصية خفية في هواتفها الجديدة غالاكسي إس 20، والتي تساعد في الحفاظ على سعة البطارية خلال التقاط الصور عالية الجودة.

الكشف عن خاصية خفية في هواتف غالاكسي إس 20

ووفقاً لما ذكرته تقارير تقنية، فمن الممكن في هواتف غالاكسي إس 20 الجديدة تفعيل خاصية خفية تسمح بالتقاط صوراً ذات جودة فائقة مع استهلاك قدراً أقل من البطارية.

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ويتم ذلك من خلال إجراء تعديلات في إعدادات الهاتف الخاصة بالكاميرا، وتحويل الدقة إلى 2400 × 1080.

تقنية متطورة من سامسونغ ترفع كفاءة الكاميرات

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن شركة سامسونغ الكورية الجنوبية قد طورت تقنية جديدة متطورة في نسخة الهاتف الأكبر غالاكسي إس 20 ألترا، تحمل اسم نونا سيل، والتي ستمنح كاميرا الهاتف القدرة على التقاط صوراً بدقة 108 ميجابيكسل، من خلال الاستخدام الأمثل لكاميرات الهاتف الرباعية.

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حيث تعمل هذه التقنية على تفادي تضارب عدد الكاميرات الموجودة في الهاتف، فتتولى مسؤولية تجميعها كلها بدقة كاميرا واحدة فائقة الجودة والدقة.

وإلى جانب هذا، فإن هذه التقنية تسمح للهاتف بتكبير وتصغير الصور بأكثر من 100 ضعف، كما أنها تدعم مدى بصري يبلغ 10 أضعاف، وذلك دون أدنى تأثير على جودة الصور.

وقد أشارت التقارير إلى أن دقة مستشعرات تكبير الصورة في هاتف غالاكسي إس 20 ألترا تتراوح ما بين 48 و64 ميجابيكسل.المزيد:

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