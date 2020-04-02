الأردن يفرض حظر التجول الكامل اعتبارا من منتصف الليلة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الأردن فرض حظر تجول مدته 24 ساعة اليوم الخميس اعتبارا من منتصف الليل للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا.

ولا يشمل الحظر الكوادر الطبية.

وسجل الأردن 278 حالة إصابة بالفيروس وخمس حالات وفاة حتى أول أبريل .

كما دعا المتحدث الاعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن إلى عدم تصديق ما يتم نشره من قبل البعض وجرى نقله من منشورات جرى تداولها في دول مجاورة حول وجود غازات سامة في الجو تؤثرعلى سلامة الاشخاص وتسبب بأضرار لهم ويدعو خلالها المواطنين للتزويد بالمؤن، مؤكدا أن هذا الكلام عار عن الصحة ولا أساس علمى له ويجرى الآن متابعة كل شخص قام بنشر مثل تلك الاشاعات من قبل وحدة الجرائم الالكترونية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم .



وطلب المتحدث الاعلامى باسم مديرية الأمن العام بالأردن في بيان صحفى، الخميٍ، من الجميع الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية فقط وعدم تصديق مثل تلك الاشاعات والاخبار المغلوطة او نقلها وتداولها .