شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا وإجمالى الإصابات 455 و14 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تونس 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 455، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 حالة وفقا لقناة الحدث. من جهة أخرى، قررت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، تمديد الحظر الصحى العام لمدة أسبوعين حتى 19 أبريل.

وكانت وزارة الصحة التونسية سجلت 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، ليرتفع عدد الإصابات إلى 362، وقالت وزارة الصحة إن الوضع الوبائي يؤشر لانتشار سريع للفيروس.

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ووفقا لروسيا اليوم، ذكرت الوزارة أنه "في إطار المتابعة لوافدين (من الخارج) تم إلى حد الآن إخضاع 18 ألفا و491 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 13 ألفا و 29 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و5 آلاف و 462 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية".

وتابعت أن عدد الوفيات بلغ 10 أشخاص 3 منهم في ولاية صفاقس (جنوب) ووفاة واحدة في كل من الولايات التالية: سوسة ( شرق)، وأريانة (شمال العاصمة)، والكاف (شمال غرب)، والمهدية ( شرق)، وتطاوين ( جنوب)، و بنزرت (شمال)، وباجة ( شمال غرب).