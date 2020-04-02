شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن عن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 16 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل ٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ١٦ إصابة؛ منها حالتا وفاة.

أفادت بذلك اليوم الخميس وكالة الأنباء السورية "سانا" .

وقد أعلنت وزارة الداخلية السورية، حظر تجول المواطنين فى جميع أنحاء البلاد أيام الجمعة والسبت كل أسبوع من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة السادسة اعتبارا من صباح اليوم التالى، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تقترب الإصابات من المليون الأول، وسجل أكثر من 47 ألف حالة وفاة فى مختلف أنحاء القارة الأرضية، وتواصل السلطات المعنية فى الدول اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على هذا الفيروس.

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وفيما أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 231، وذكر وزير الصحة الكويتى اليوم شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 81.

وأعلنت تايلاند تسجيل 104 إصابات جديدة بالفيروس، فضلا عن 3 وفيات إضافية، واترتفع عدد الإصابات المؤكدة في ألمانيا ارتفع إلى 73522 حالة، والوفيات إلى 872.

وتتوقع بولندا ذروة في حالات الإصابة بالفيروس في أبريل، بعد إجمالي إصابات بلغ 2554 و43 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.