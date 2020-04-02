لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن بسبب خروقات إسرائيلية

بيروت/ الخليج 365

تقدم لبنان، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية خرق طائرات إسرائيلية لأجوائه، إثر قصف مواقع في سوريا قبل يومين.

وقالت الخارجية اللبنانية الخميس، في بيان، إن "الوزارة تقدمت بشكوى لمجلس الأمن الدولي في نيويورك بشأن الخرق الإسرائيلي الخطير لسيادة البلاد، حيث قامت 3 طائرات إسرائيلية بقصف مواقع سورية، عبر الأجواء اللبنانية".

واعتبرت الوزارة أن هذا الأمر "يشكل تهديدا لأمن المواطنين، ويأتي في وقت يواجه العالم أجمع خطر تفشي وباء كورونا".

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وناشدت "مجلس الأمن وضع حد نهائي للخروق الإسرائيلية، إذ تمادت بانتهاك السيادة اللبنانية بشكل يومي جوا وبرا وبحرا".

والثلاثاء، استهدفت طائرات حربية إسرائيلية "مطار الشعيرات" في مدينة حمص، فيما سمع دوي الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري في التصدي لتلك الغارات.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني 2019، استهدف الطيران الإسرائيلي مطار "التيفور" العسكري بريف حمص وسط سوريا.

وتشن مقاتلات إسرائيلية غارات على مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري والمجموعات المدعومة من إيران، بين الفينة والأخرى، منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.