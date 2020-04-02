كورونا.. 6 إصابات جديدة في فلسطين والسودان

رام الله، الخرطوم/ أيسر العيس، عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

سجلت فلسطين والسودان، الخميس، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، إثر رصد 5 حالات بالبلد الأول وواحدة بالثاني.

وقالت الحكومة الفلسطينية، في بيان، إن الإصابات الجديدة لمواطنين من قريتي سنجل ودير جرير، شرقي رام الله، وقرية بدّو، شمال غرب القدس.

ولفتت إلى أن أربع إصابات، لعمال في مسلخ دجاج إسرائيلي، والخامسة لسيدة أصيبت بعدوى من زوجها العامل بالمسلخ المذكور.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الإصابات في فلسطين إلى 160.

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وفي السودان، أعنلت وزارة الصحة، الخميس، تسجيل حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8 .

جاء ذلك في بيان مقتضب، اطلعت عليه الخليج 365، صادر عن إعلام مجلس السيادة بالبلاد، عقب إجتماع اللجنة العليا للطوارىء الصحية بالبلاد.

ونقل البيان عن وكيلة وزارة الصحة ساره عبد العظيم، قولها إن الإصابة الجديدة تعتبر الأولى عبر المخالطة.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بكورونا 960 ألف شخص حول العالم، توفي منهم نحو 50 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 203 آلاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.