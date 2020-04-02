السعودية.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 1885 منها 21 وفاة

الرياض/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 21.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (واس)، فإن وزارة الصحة سجلت 5 وفيات جديدة، ليصل إجمالي الحالات في المملكة إلى 21 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 165 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد، ألف و885 شخصا، بينهم الوفيات الـ21 و328 متعافيا.

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وفي وقت سابق الخميس، قررت السلطات السعودية، منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على مدار 24 ساعة، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مسؤول بوزارة الداخلية (لم تسمه) قوله، إن "قرار منع التجول لا يشمل دخول وخروج الفئات المستثناة من منتسبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص".

وتابع المصدر أنه سيسمح "في أضيق نطاق لسكان المدينتين بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا".

كما تم منع ممارسة أي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بالمدينتين، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية، وفق المصدر نفسه.

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