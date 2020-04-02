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النظام السوري يعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 16

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إسطنبول / محمد مستو / الخليج 365

أعلنت وزارة صحة النظام السوري، الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 16.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء النظام "سانا"، أن إجمالي عدد الإصابات يتضمن حالتي وفاة تم الإعلان عنهما في وقت سابق.

كما نقلت "سانا" عن حكومة النظام إعلانها توسيع حظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) ليصبح بدءا من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي.

وكان النظام أعلن قبل أيام فرض حظر التجوال في مناطق سيطرته من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 6 صباحا.

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يأتي إعلان النظام عن أرقام الإصابة بالفيروس وسط مخاوف من أن يكون العدد أكبر بكثير من المعلن عنه.

والأربعاء، طالب الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية، في بيان، النظام بالإفصاح عن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بكورونا 960 ألفا حول العالم، توفي منهم نحو 50 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 203 ألفا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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