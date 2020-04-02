ارتفاع وفيات كورونا في العراق إلى 54

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت الصحة العراقية، الخميس، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 54، وإجمالي الإصابات إلى 772.

وأوضحت الوزارة، في بيان، تسجيل حالتي وفاة و44 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أن حالتي الوفاة الجديدتين سجلتا في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة (جنوب).



وأشارت أن الإصابات الجديدة توزعت على 8 محافظات هي: 12 في السليمانية، و2 في أربيل، و5 في كركوك (شمال)، و10 في النجف، و7 في كربلاء، و5 في البصرة، وإصابة واحدة في الديوانية (جنوب)، و2 في بغداد.



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كما أفادت الوزارة بتسجيل 20 حالة تعافٍ جديدة في عموم البلاد.



وبذلك، يرتفع إجمالي ضحايا كورونا في العراق إلى 772 إصابة منها 54 وفاة و202 حالة تعافي، وفق بيانات وزارة الصحة.



ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.



ويسري حظر للتجوال في العراق حتى 11 أبريل/نيسان الجاري؛ لاحتواء تفشي الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.