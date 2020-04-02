سوريا.. قتلى من "ي ب ك" والنظام باشتباكات مع الجيش الوطني

الحسكة/ محمد مستو/ الخليج 365

قتل 4 عناصر من منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، واثنان من عناصر النظام السوري، في اشتباكات مع الجيش الوطني السوري، شمالي شرقي البلاد.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن عناصر المنظمة حاولوا التسلل إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني جنوب غربي مدينة "رأس العين" بريف الحسكة التي تم تحريرها ضمن عملية "نبع السلام"، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين.

وأوضحت المصادر أن الجيش التركي قام إثر الاشتباكات باستهداف مواقع المنظمة في قرية "أبو راسين" التابعة لمدينة "تل تمر" غربي الحسكة، ما أدى إلى مقتل 4 من عناصر المنظمة واثنين من قوات النظام التي تساندها.

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كما أسفرت الاشتباكات عن استشهاد اثنان من مقاتلي الجيش الوطني، وفق المصادر نفسها.

وذكرت المصادر أن قوات أمريكية توجهت إلى مدينة تل تمر، إثر اندلاع الاشتباكات وأجرت دوريات مكثفة في محيطها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات لتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.