أمير_عسير يطمئن على أحوال مسني الرعاية الاجتماعية

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اطمأن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، على الخدمات المقدمة للمسنين في دار الرعاية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك في اتصال مرئي مع جمع منهم تعرف خلاله على مستوى رضاهم عن الخدمات.
وأكد أمير منطقة عسير على حرص مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، على هذه الفئة الغالية، وتوفير أكبر قدر من الجودة في الخدمات الاجتماعية والصحية التي تفرضها العلاقات الإنسانية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية والقيم العربية الأصيلة.
وبين مدير دار الرعاية الاجتماعية للمسنيين سعد المنيع تقديم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية جميع الاحتياجات ورفع المستوى الوقائي لجميع النزلاء بمنع الزيارات والتعقيم الدائم لجميع مرافق الدار والعاملين فيها.
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