صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة ، الرائد حسبن القحطاني بأن ‏الأمن العام يستقبل طلبات الاعتراض على مخالفات منع التجول عبر منصة ” أبشر ”.

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