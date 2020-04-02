متحدث الداخلية: سنطبق التعليمات على مخالفي الأنظمة مهما كانت أسماؤهم ومواقعهم

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب أن وزارة الداخلية ستطبق التعليمات بحذافيرها على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات ويقوم بتصوير المخالفات ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال تعليقًا على سؤال عن عمليات ضبط من يقومون باحضار الحلاقين والتصوير معهم ومن يخالفون امر منع التجول: “سنطبق التعليمات على أي شخص مهما كان اسمه أو موقعه”.

وأضاف: ستتم إحالة المخالفين للنيابة العامة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.