عدم التخلي عن الحيوانات الأليفة.. حملة إنسانية للحث على إيوائها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: فدوى إبراهيم

ناشد عدد من مشاهير الوطن العربي، وناشطون في مجال حماية الحيوانات، على مواقع التواصل الاجتماعي، مالكي الحيوانات الأليفة، خاصة القطط والكلاب، عدم التخلي عنها بسبب فيروس كورونا، وتركها في الشوارع.

وأشاع التخلي عن الحيوانات حالة من الفوضى، ومشاكل عدة، ما دعا المشاهير لنشر صور لعدد من تلك الحيوانات تخلى عنها أصحابها، ووجدت في الشوارع، بينما وثق بعض الناشطين مشاهد لكلاب أليفة تعرضت للتسميم من البعض، في منظر تقشعر له الأبدان، ولقطط تعرضت لدهس، وإعاقات جسدية، وطالبوا بزيادة الوعي واستقاء المعلومات من أصحاب الخبرة.

وأصدرت جمعية «ياني» للرفق بالحيوان بياناً نوهت فيه بأن جميع ما يتم تداوله من تحذيرات في التعامل مع الحيوانات للوقاية من فيروس كورونا، هي غير دقيقة، مطمئنين أصحاب الحيوانات، وكل من يتعامل معها بأن لا داعي للخوف، أو إجراءات احترازية غير اعتيادية سوى النظافة المعتادة، كغسل الأيدي بعد التعامل مع الحيوانات.

وأشارت الدكتورة منال المنصوري، مؤسس ورئيس الجمعية، إلى أن الإنسان هو الناقل لفيروس كورونا، وأن أي تحذيرات غير مدروسة حالها كحال المعلومات الخاطئة التي كانت، ولا تزال تنشر وتتداول حول الفيروس، وما غرضها إلا زرع الخوف في النفوس، وأن التخلي عن الحيوانات الأليفة لن يدفع ثمنه سوى هذه الكائنات، التي هي بطبيعة الحال لا تستطيع الدفاع عن نفسها.

وأكدت المنصوري أن قانون الإمارات الخاص بالرفق بالحيوان، يجرّم ما من شأنه إيقاع أي أذى جسدي، ونفسي عليها، ويمنحنا كجمعية مرخصة حق الاعتراض، وناشدت الجهات المسؤولة في الدولة تخصيص مكان للحيوانات التي تخلى عنها أصحابها. وأضافت: رصدنا العشرات من القطط والكلاب المنزلية التي تخلى عنها أصحابها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وبتنا نلاحظ حالات دهس وإعاقات جسدية لتلك الحيوانات غير المعتادة في الشارع، ما دعانا كمتطوعين لإيوائها حتى الانتهاء من الأزمة الصحية، لكننا لم نعد قادرين على تحمل العدد الكبير.

تفاقم الأزمة

من جانب آخر، حاول مشاهير الفن والإعلام، تفادي تفاقم الأزمة من خلال إطلاق هاشتاج «الكلاب والقطط مبتنقلش فيروس كورونا»، وأعد بعضهم فيديو مشتركاً شارك فيه كل من شريف رمزي، شيرين رضا، فراس سعيد، أحمد فهمي، إنجي وجدان، إيمان العاصي، إيمي سمير غانم، تارا عماد، شريف مدكور، وآخرون. كما نشر عدد آخر صوراً وفيديوهات لهم رفقة حيواناتهم الأليفة، ونوهوا بشكل واضح بأنها جزء من الأسرة، ولا يمكن التخلي عنها، وكتبت داليا البحيري: حيوانك الأليف جزء من العائلة، من فضلك لا تتخلّ عنه، أنت كل شيء له. أما كارول سماحة فظهرت رفقة كلبها في فيديو، وعلقت: احفظوا سلامتكم وحافظوا على حيواناتكم.

وعبرت ندى بسيوني عن تضامنها مع الحيوانات الأليفة، من خلال نشرها صورة لأحد الأطباء وهو يرتدي كمامة واقية بينما يجلس كلبه إلى جانبه، وكتبت «جاء الوقت الذي يرتدي فيه الإنسان كمامة والكلب لا». وشاركت ندى موسى متابعيها بفيديو تحدثت فيه عن أن الحيوانات الأليفة لا تنقل الفيروس، إنما الإنسان هو الوحيد الذي يمكن أن ينقله، وقالت: لا ترم حيوانك الأليف لأنه بحاجة إليك.

المخرج عمرو سلامة حاول من خلال أكثر من منشور التأكيد أن القطط والكلاب لا تنشر، ولا تنقل فيروس كورونا، بل وأكد أن حتى الكلب البلدي الذي احتضنه في مكتبه سيعيش إلى جانب كلاب أخرى في ملجأ حتى تنتهي الأزمة الصحية، ويعود سلامة لمكتبه ليرعاه، وكتب «ما حدش يسرب حيوان كان مربيه، متبقاش خايف، وكمان جاحد».

وأبدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد أسفها عما يتخذه البعض من سلوكات تجاه حيواناتهم الأليفة، ورجت من يجد كلباً أو قطاً تخلى عنه أصحابه أن يرسل لها صورته، وأماكن تواجده في تونس لتوفر له المأوى، ناشرة صورة لأحد الكلاب المنزلية التي تم التخلي عنها.

أما الفنانة هيدي كرم، فنشرت فيديوهات حثت فيها على عدم التخلي عن الحيوانات الأليفة، وفيديو لوالدتها التي تشاركها الكثير من فيديوهاتها، وهي تُعد طعاماً للكلاب. بينما حث الفنان أحمد فهمي على المكوث في المنازل من خلال صورة نشرها إلى جانب زوجته الفنانة هنا الزاهد، يظهر فيها كلبهما الأليف، في إشارة إلى كونه جزءاً من الأسرة.