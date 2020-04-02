«اقتصادية دبي» تواصل ضبط الكمامات مجهولة المصدر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

نجحت «اقتصادية دبي» في ضبط منشأة تجارية تعمل في مجال تأجير حافلات نقل الركاب، قامت بتخزين أكثر من 30 ألف كمامة وعبوات مزورة لعدة علامات تجارية غير معروفة وتحمل بيانات مزيفة لمحاولة ترويجها وتوزيعها في الأسواق المحلية في دبي. حيث تمت مصادرة الكمامات وتنفيذ الإجراءات العقابية بحق المنشأة.

وقال إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي: «تعمل فرقنا في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» على مدار الساعة لمراقبة الأسواق وضبط المنشآت التجارية المخالفة والأفراد الذين تسول لهم أنفسهم استغلال الظرف الراهن بمحاولة استغلال المستهلكين وممارسة الاحتكار والغش التجاري».

منشأة نقل ركاب

وأضاف بهزاد، في تصريحات لـ«الخليج»، «قمنا اليوم بضبط منشأة تجارية تعمل في قطاع نقل الركاب بالحافلات المؤجرة عملت على تخزين أكثر من 30 ألف كمامة مجهولة المصدر لمحاولة توزيعها وتسويقها في السوق المحلي في عبوات تحمل بيانات مضللة لعلامات تجارية غير معروفة، ونؤكد أن هذه الحملات ستواصل عملها بشكل يومي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والمستهلكين الغيورين على سمعة دبي ومكانتها ومركزها العالمي على صعيد شتى المجالات».

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1.5 مليون كمامة

وأشار مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، إلى أن إجمالي عدد الكمامات التي جرى ضبطها في المنشآت لغاية اليوم تجاوز 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر مع عبوات كرتونية مزورة، بالإضافة إلى كمية من عبوات مواد التعقيم.

وأكد بهزاد على أن الكمامات وعبوات التعقيم المتوفرة في منافذ البيع الرئيسة والصيدليات مضمونة المصدر. وأن الدائرة تتلقى اتصالات الشكاوى والإبلاغ عن المخالفات من المستهلكين على الرقم 600545555، أو عبر تطبيق «مستهلك دبي» (Consumer Dubai).

مخالفة صيدليات

إلى ذلك، فرض قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، التابع لاقتصادية دبي غرامات مالية على 9 صيدليات إضافة إلى شركتين تعملان في مجال توريد المستلزمات الصيدلانية، لتعمّدها المبالغة في أسعار بيع الكمامات إلى مستويات مبالغ فيها، واستغلال ارتفاع الطلب على مستلزمات التعقيم والوقاية في أعقاب تفشي فيروس «كورونا» عالمياً.

وكان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قد تلقى شكاوى من المستهلكين، ليتولى بعدها الفريق المختص دراسة كافة التفاصيل ذات الصلة؛ من خلال الحملات التفتيشية على الصيدليات التسع الموجودة في مناطق الوصل ونايف وابن بطوطة مول ومول الإمارات والخوانيج ومردف وجميرا. وتبين أنها ارتكبت التجاوزات المذكورة، لتستحق جرّاء ذلك توجيه المخالفات إليها؛ جزاءً لانتهاكها قوانين حماية المستهلك المعمول بها في إمارة دبي. أما بالنسبة الموردين فتم رصد مخالفتهما بعد تتبع عملياتهما مع الصيدليات، وقيامهما بتوريد أقنعة الوجه بأسعار مرتفعة للغاية.

وفي حال تكرار المخالفة، تلجأ اقتصادية دبي إلى مضاعفة قيمة الغرامة المالية، وقد تصل العقوبات إلى حد إغلاق المنشأة التجارية.