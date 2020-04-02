تصاميم إبداعية تدعم برنامج التعقيم الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: راشد النعيمي

يبدو أن حملة البقاء في البيت التي تواكب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كورونا» ألهمت كثيرين ودفعت بهم للإبداع في مجالات عدة منها التصميم الجرافيكي الذي استنهض مجموعة من الشباب الإماراتيين من أجل دعم برنامج التعقيم الوطني.

تحولت صور المشاركين في برنامج التعقيم والمعدات المتطورة والجديدة التي يستخدمونها إلى عمل فني تنافسي من أجل تحويل الصور إلى ملصقات أفلام حول التعقيم يتبارى الشباب في إخراجها انعكاساً لجهود المجتمع بمختلف مؤسساته وأفراده في دعم الحملة سواء بالمشاركة فيها أو تشجيعها ما يدل على ثقافة ورقي شعب يحترم وطنه.

وأوضحت مصممة الجرافيك شما الكعبي التي أطلقت أول التصاميم أن عملها لاقى الكثير من التفاعل بين الشباب وكان الشرارة التي أوقدت إبداعاتهم لتتوالى الأعمال بأشكال وتصاميم وابتكارات متجددة تركز في مجملها على تشجيع هذا الجهد الوطني وتحويله إلى عمل يبعث على الفخر والاعتزاز.

أوضح فيصل عبد الله الذي شارك في إنتاج أحد التصاميم أنه كشاب إماراتي يبحث عن أي فرصة لدعم جهود البلاد في مواجهة فيروس «كورونا» من خلال التطوع أو تقديم الدعم بكل أشكاله وصوره، لذلك كانت الفرصة مواتية لإعادة تصميم إحدى صور أعمال التعقيم لتظهر كأنها ملصق لفيلم خيالي وهو ما يخلد هذا الجهد ويدعم كل عطاء مبذول لحماية المجتمع من هذا الوباء.