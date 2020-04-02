الحب أقوى من «كورونا».. قصة حبيبين يلتقيان على الحدود يومياً مع مراعاة القيود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يطفئ كوفيد19 شعلة الحب المتقدة بين حبيبين، اعتادا على قضاء كل يوم من أيامهما معاً على مدار عام تقريباً.

إنغا راسمونسن البالغة من العمر 85 عاماً، تقود سيارتها من بلدتها في الدنمارك، لتلتقي بحبيبها توشسن هانسن البالغ من العمر 89 عاماً، الذي يهرول إليها ممتطياً دراجته الهوائية من بلدته المتاخمة للطرف الآخر للحدود.

القصة بدأت قبل عامين، حينما التقى الثنائي الثمانيني، حيث تقيم إنغا في بلدة غالهوس جنوب الدنمارك، ويقيم توشسن في بلدة سودرلوغم شمالي ألمانيا، ويلتقيان عند الحدود في منطقة مولهوس.

ولم تمنع الظروف الاستثنائية لكلا البلدين من أن يتبادل العجوزان أطراف الحديث، بعد التزامهما بالمسافة المقررة التي تحول دون انتقال عدوى وباء كورونا المميت.

وتفصل بوابة الحدود بينهما حين يلتقيان يومياً.

وقال توشسن هانسن لتلفزيون «دويتشه فيله» الألماني: إنّ الظرف حزين، ولكن من الصعب تغييره.

والتقى بهما رئيس بلدية منطقة توندر، هنريك فراندسن، خلال جولته على الدراجة، والتقط لهما صورة.

وأغلقت الحدود بين ألمانيا والدنمارك قبل أسبوعين، ضمن إجراءات الحدّ من انتشار وباء كورونا، مع ارتفاع أعداد الإصابات في ألمانيا إلى أكثر من 63 ألف إصابة، وفي الدنمارك إلى أكثر من 2500.