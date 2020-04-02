عبدالحميد سعيد محافظاً لـ«المركزي» الإماراتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مرسوما اتحاديا لسنة 2020 بتعيين عبدالحميد سعيد محافظا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

يمتلك عبدالحميد سعيد، خبرة تزيد عن 35 عاما في مجال العمل المصرفي و الخدمات المالية و من خلال عضويته في مجالس إدارات العديد من الجهات والمؤسسات مثل بنك أبوظبي الأول و شركة أبوظبي التنموية القابضة، وجهاز الإمارات للاستثمار إضافة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية وقناة سكاي نيوز عربية.

و شغل سعيد أيضا عضوية كل من اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة و لجنة التدقيق و المخاطر و الامتثال في شركة مبادلة للاستثمار إضافة إلى مناصب عديدة شغلها سابقا في «سيتي بنك».. و هو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة.