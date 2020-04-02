اختراعات طبية لبنانية في مواجهة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: سهيلة ناصر

«الحاجة أم الاختراع»، مقولة يصح تطبيقها على واقع المجتمع اللبناني في مواجهة فيروس كورونا، وإزاء صرخة القطاع الاستشفائي بسبب نقص أجهزة التنفس الاصطناعي. واقع جند طاقات شبابية إبداعية، أرادت أن تكافح الوباء على طريقتها، انطلاقاً من مبدأ تحمل الجميع للمسؤوليات.. أثمرت الجهود اختراعات وابتكارات بالجملة، في سبيل العمل «معاً ضد كورونا»، ولسان حال الجميع يردد عبارة «نتمنى تصنيع أجهزة لا نضطر إلى استعمالها.أطلق حسين الحاج حسن، هشام عيسى وحسين حمدان، من خريجي كلية الهندسة بالجامعة اللبنانية عبر «فيسبوك»، مبادرة «متنفس لكل لبنان»، ودعوا إلى التحرك سريعاً والعمل على تصميم جهاز تنفس اصطناعي في لبنان، وتفاعل معهم أطباء ومهندسون ووزارتي الصحة والصناعة، وكانت دعوتهم بمثابة باقورة تحرك العديد من الطاقات الشبابية والشركات الصناعية.قال حسين حسن: نتيجة عمل دؤوب، من مهندسين وأطباء وصناعيين، تم ابتكار جهاز يؤمن الوظائف الأساسية المطلوبة في أجهزة التنفس الاصطناعي. ويساعد الرئة في حال فشلها في تأمين الأكسجين، والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، ويصلح لتلقي المريض العلاج في المنزل، مع العلم أنه لن يكون بديلاً للمعدات الطبية الموجودة في المستشفى. وأضاف: الجهاز بلغ مرحلة تجارب إيجابية متقدمة، على أمل الدخول في مرحلة الإنتاج في أسرع وقت.

مواصفات عالمية

تأتي مبادرة أخرى، تحت شعار «لآخر نفس في مواجهة كورونا»، وتمثلت في اختراع نموذج أولي لجهاز تنفس اصطناعي بمواصفات وتقنيات متطورة عالمياً، من ابتكار فريق من أطباء متخصصين ومهندسي شركة «فينيكس» التي يرأسها النائب اللبناني نعمة أفرام، الذي يعتبر أن الدافع الأساسي إنساني. وقال: نجحنا في غضون أسبوعين في اختبار التحدي، على الرغم من كل الصعوبات، وكان الإصرار أن يحمل الجهاز عبارة صنع في لبنان.

وأضاف ربيع الأسطا المهندس المشرف على الاختراع: الجهاز صنع لصالح غرف العناية الفائقة في المستشفيات. وحرصنا على إنجازه وفقاً للمقاييس العلمية والطبية والتقنية المتعارف عليها، وهو يضم أكثر من خمسة أنظمة للتنفس، منها التحكم في الضغط ومراقبته، ومستوى ضغط الصوت، وآخر ذاتي لجهة الكهرباء والأكسجين والهواء، ويمكن استعماله خارج وحدة العناية المركزة من دون فصله عن المريض، ويخضع حالياً لمرحلة تجارب في مستشفى سيدة لبنان في جونيه، على أن يتم الإنتاج الفعلي وبكميات إذا دعت الحاجة الطبية.

المهندس كسرى صقر، دخل الميدان فبادر مع فريق عمل هندسي، إلى تصنيع نموذج أولي لجهاز تنفس اصطناعي لإنعاش المرضى في غرف العناية المركزة، وحظي باحتضان وتبني من جامعة القديس يوسف ومستشفى أوتيل ديو الجامعي. وعن ابتكاره قال: التقنية منتشرة عالمياً، وما هو جديد في هذا الجهاز، أنه مصنوع من قطع موازية للقطع الأساسية، تمكنت بحكم طبيعة عملي في مجال الروبوتات الصناعية من تأمينها لتصنيع ابتكار بفكر وهندسة وإبداع لبنانيين والجهاز في مرحلة التجارب على الحيوانات، وتشرف لجنة طبية علمية على طرق تطويره ليتلاءم مع حاجة الفرق الطبية لإنعاش المرضى في غرف العناية المركزة.. وبعدها يتم تصنيعه بقطع هندسية طبية تتمتع بالمعايير والمواصفات العالمية.

تكلفة زهيدة

أخذ المهندس محمد إسماعيل، المتخصص في هندسة الأدوات الطبية، زمام مبادرة وصنع «روبوت تعقيم»، محلي الصنع، يعمل على تحييد 99 % من البكتيريا والفيروسات باستخدام الأشعة.

وقال إسماعيل: تجنباً لخطورة موجة الأشعة فوق البنفسجية على جسم الإنسان، تم تزويد الروبوت بحساسات قادرة على توقيف بث موجة الأشعة حين مرور شخص بالقرب منه، وتزويده بجهاز ناطق باللغة العربية للتحذير من خطر الاقتراب أثناء عملية التعقيم التي تستغرق خمس دقائق كحد أدنى، بواسطة جهاز تشغيل عن بعد أو بواسطة الهاتف. جهود إسماعيل تكللت بالنجاح بعدما أثبت الجهاز فاعليته نتيجة تجارب عدة، ووجد الدعم من وزارة الصحة اللبنانية، وبدأت مستشفيات حكومية بالعمل به، مؤكداً الاستعداد لتصنيع المزيد من الروبوتات المشابهة مجاناً خصوصاً أن تكلفته زهيدة ومن أدوات ومعدات بسيطة.

علي حسن وعبد اللطيف عطوي (22 عاما)، طالبا ماجستير في هندسة الميكانيكا، عملا على تصميم وتطوير «روبوت تعقيم»، بواسطة التحكم عن بعد.

وقال حسن: علينا استخدام الذكاء الاصطناعي لإبعاد الأخطار عن البشر، فالروبوت لديه قدرة تحكم عن بعد تصل مسافة كيلومتر مربع، وإمكانية استيعاب سعة 25 ليتراً من المواد المعقمة قابلة للزيادة، إضافة إلى التحكم بمدى الرش ليصل إلى 3 أمتار.

وأضاف: الفكرة بدأت بتصنيع روبوت لرش المبيدات الزراعية، وبعد «كورونا» عمدنا إلى تعديله للقيام بعملية التعقيم من دون الحاجة إلى الملامسة البشرية.