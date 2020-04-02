عفراء البسطي أمينة عامة مساعدة للاتصال البرلماني في «الوطني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدر صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، قرار هيئة مكتب المجلس، المتضمن تعيين عفراء البسطي، أمينة عامة مساعدة للاتصال البرلماني، في إطار الحرص على دعم الأمانة العامة للمجلس، بأفضل الكفاءات الوطنية، حيث تمتلك البسطي، خبرات برلمانية ووظيفية ومهنية كبيرة، مكنتها من تقلد عدد من المناصب، والإسهام في العمل الوطني، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية.

وفازت البسطي، التي كانت عضواً في المجلس، من 2011 إلى 2019 «على مدى فصلين تشريعيين الخامس عشر والسادس عشر» بجائزة التميز البرلماني عن فئة عضو البرلمان في العالم العربي، لأدائها البرلماني داخلياً وخارجياً.

وفي مسيرتها الوظيفية والمهنية، تولت مهام القيادة التنفيذية لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وكان لها دور بارز في إبراز دور مؤسسات المجتمع المدني في الدولة، كما عملت على إدارة استراتيجية إعلامية، لتوعية المجتمع المحلي والعالمي بقضايا المرأة والطفل.