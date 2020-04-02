شرطة أبوظبي: الحبس لمدة لا تقل عن سنة لناشر الشائعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى عدم نشر الشائعات وتداولها عبر مواقع التواصل، التي تضم عدداً من الرسائل، بعضها يفتقد الدقة والصدق، بسبب امتهان بعض الأشخاص إطلاق الشائعات، وترويج أخبار لا أساس لها من الصحة، تؤثر في الرأي العام.

وأوضحت أن نشر الشائعات جريمة يعاقب عليها القانون، وفقاً للمادة (198) مكرر من قانون تقنية المعلومات، وتنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة، أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، تكدّر الأمن العام أو تلقي الرعب بين الناس، أو تلحق الضرر بالمصلحة العامة.

وأكدت أهمية ان يكون أفراد المجتمع درعاً واقية في التصدي لانتشار الشائعات والأخبار المضللة وتحري الموضوعية والصدق.

وذكرت ان مروجيها يستغلون أجواء الأزمات لينشروا القلق والمخاوف بين الناس، وليكن اساسنا في هذا الجانب الرجوع إلى الجهات الرسمية، للتأكد من المعلومات ومن مصادرها، والتعاون مع جهود الجهات المعنية.