الخييلي: المحن موعد للمواقف النبيلة

بعث الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، رسالة لجميع دور العبادة لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، أكد فيها متابعة تفاعلها الإيجابي مع جهود الحكومة والمجتمع والشعور بعمق كم أصبحنا مجتمعاً واحداً.

وقال: «إننا نعيش نعمة الله في هذه البلد الطيبة، ونشكر عند الرخاء، ونذكره عند المصاعب، ويأخذ بعضنا بأيدي بعض في المحنة فشكراً لكم على هذه المبادرة الطيبة التي أثبتم من خلالها بأنكم جزء من أبوظبي».

وأضاف: «إنني على يقين بأن لكم دور كبير في توجيه الرعية إلى وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لديهم، وأشعر بالسعادة لرؤية هذه الروح التضامنية بين دور العبادة، وقد لفتتني متابعاتكم لأحوال الرعية، وما توجهونه من رسائل وصلاة ودعاء، وأشعر بتقدير كبير لهذه الجهود، في تعزيز قدرة الناس على مواجهة المحنة، واكتشاف الجانب الإيجابي والحيوي منها، وهو ما تهدف إليه قيم الإيمان في الأديان كلها».

وأكد رئيس دائرة تنمية المجتمع في خطابه لدور العبادة ان المحن موعد المواقف النبيلة، وما من محنة إلا تليها منحة، وقد منحنا الله تعالى الإيمان لنعتصم به في أيام الشدائد، لذا أرجو أن يستمر التواصل بيننا في هذه الأيام الصعبة، وإن دائرة تنمية المجتمع تضع كافة إمكاناتها في خدمتكم، وتتشارك معكم المسؤولية والأداء لتمكين كل الطاقات القادرة من الإسهام في هذه المواجهة.

من جانبه قال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية في الدائرة: أصدرتنا دليل إجراءات التعامل مع فايروس كورونا لدور العبادة القائمة، يشمل كافة التدابير الواجب تطبيقها واتباعها بما يضمن سلامة جميع مجتمع أبوظبي، كما حرصنا على بث رسائل توعوية يتم إرسالها بشكل يومي تهدف إلى استغلال الوقت بالشكل الأمثل لكافة دور العبادة وتتضمن مواضيع في الجانب الصحي والمجتمعي.