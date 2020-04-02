«موارد الشارقة»: «العمل عن بُعد» حتى إشعار آخر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نوهت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أمس الخميس، باستمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد لموظفي حكومة الشارقة حتى إشعار آخر.

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي، رئيس الدائرة: بناءً على التوجيهات العليا يستمر تطبيق نظام العمل عن بعد حتى إشعار آخر، لموظفي حكومة الشارقة، باستثناء من تتطلب مهامهم الوظيفية وجودهم في مقر العمل.

وأكد أن هذا القرار يأتي استكمالاً لجهود حكومة الشارقة في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمن الحد من انتشار فيروس كورونا. ويهدف إلى الحفاظ على أمن الجميع وسلامتهم، ويضمن استمرارية الأعمال.

وثمن الجهود الحثيثة للجهات والهيئات والمؤسسات والدوائر، في العمل يداً واحدة في مواجهة هذه الأزمة العالمية الاستثنائية، والحرص على تأدية الأعمال بأعلى معايير الجودة.