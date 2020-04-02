دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سوني تكشف عن سماعة WF-XB700 اللاسلكية وسماعة الرأس WH-CH710N ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سوني اليوم عن سماعة WF-XB700 اللاسلكية، مع سماعة الرأس WH-CH710N التي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء.

تقدم سوني سماعة WF-XB700 اللاسلكية اليوم بتصميم مميز بطلاء مقاوم لرذاذ الماء، مع سعر منافس، إلا أن سوني تقدم هذا الإصدار دون ميزة إلغاء الضوضاء.

كما كشفت الشركة عن سماعة الرأس WH-CH710N، التي تأتي بتقنية الذكاء الإصطناعي لإلغاء الضوضاء، بينما تتميز سماعة WF-XB700 اللاسلكية بآداء أعلى في Bass، مع سعر 130 دولار تقريباً، لذا تعد بديل بسعر معقول لسماعة WF-1000XM3.

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كما تدعم السماعة معايير IPX4 في مقاومة الماء، وعمر شحن يصل إلى 9 ساعات من التشغيل، من جانب أخر تأتي سماعة الرأس WH-CH710N كبديل لسماعة Sony WH-1000XM3 مع سعر أقل، حيث تدعم إلغاء الضوضاء بشكل تلقائي من خلال تقنية AINC، كما تضم السماعة اثنان من الميكروفونات لعزل الضوضاء بكفاءة أفضل.

وتأتي سماعة WH-CH710N بعمر شحن يصل إلى 35 ساعة من التشغيل، وتنطلق بسعر 200 دولار تقريباً في سوق الولايات المتحدة.

المصدر

هذا الموضوع سوني تكشف عن سماعة WF-XB700 اللاسلكية وسماعة الرأس WH-CH710N ظهر على التقنية بلا حدود.