فيسبوك تطرح أداة جديدة للتواصل بين المتواجدين في الحجر الصحي

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كتب - عاصم الأنصاري:
طرحت شركة فيسبوك الأمريكية أداة جديدة للتواصل بين الأشخاص المتواجدين في الحجر الصحي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، تتيح الأداة الجديدة للأشخاص التواصل مع الجيران الذين قد يحتاجون إلى المساعدة، وأوضحت "فيسبوك" أنها لجأت إلى تلك الميزة، بعدما لاحظت أن بعض مصابي فيروس كورونا يرغبون في تلقي المساعدة من جيرانهم عبر الإنترنت.
ويسمح تحديث فيسبوك بنشر عروض المساعدة مثل النقل ومحلات البقالة ومستلزمات الأطفال والعمل التطوعي.
كما تقدم أيضا المساعدة الشخصية لمن يبحثون عن أشخاص حولهم، بتقديم أقرب الناس إليهم ليقدموا لهم النصح أو ما يحتاجونه من أمور خلال تواجدهم في الحجر الصحي.
جدير بالذكر أن الأداة الجديدة متاحة حاليا في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأستراليا، على أن تصل لجميع البلدان خلال الأسابيع المقبلة.
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مقدم من: اخبار 24
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.