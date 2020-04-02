فيسبوك تطرح أداة جديدة للتواصل بين المتواجدين في الحجر الصحي

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة فيسبوك شركة فيسبوك

كتب - عاصم الأنصاري:

طرحت شركة فيسبوك الأمريكية أداة جديدة للتواصل بين الأشخاص المتواجدين في الحجر الصحي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، تتيح الأداة الجديدة للأشخاص التواصل مع الجيران الذين قد يحتاجون إلى المساعدة، وأوضحت "فيسبوك" أنها لجأت إلى تلك الميزة، بعدما لاحظت أن بعض مصابي فيروس كورونا يرغبون في تلقي المساعدة من جيرانهم عبر الإنترنت.

ويسمح تحديث فيسبوك بنشر عروض المساعدة مثل النقل ومحلات البقالة ومستلزمات الأطفال والعمل التطوعي.

كما تقدم أيضا المساعدة الشخصية لمن يبحثون عن أشخاص حولهم، بتقديم أقرب الناس إليهم ليقدموا لهم النصح أو ما يحتاجونه من أمور خلال تواجدهم في الحجر الصحي.

جدير بالذكر أن الأداة الجديدة متاحة حاليا في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأستراليا، على أن تصل لجميع البلدان خلال الأسابيع المقبلة.

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مقدم من: اخبار 24