شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية السودانية تدين الهجوم الحوثي الإرهابي على السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية السودانية موقفها الثابت تجاه أمن وسلامة واستقرار المملكة العربية السعودية، وأدانت الهجوم الإرهابي الذي قامت به المليشيات الحوثية الأسبوع الجاري بإطلاق صواريخ باليستية علي مدينتي الرياض وجازان في السعودية. وأعربت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم /الخميس/ - عن استنكارها وإدانتها بأقوى العبارات لهذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية وسلامة شعبها، ويشكل إمعانا من طرف المليشيات الحوثية الإرهابية في انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وشددت وزارة الخارجية السودانية على تضامن جمهورية السودان الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرار وسلامة شعبها.

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