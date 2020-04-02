شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية والتعليم الإماراتية تحظر دروس التقوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظرت وزارة التربية والتعليم بالإمارات، جميع أشكال دروس التقوية التي تقدم للطلبة والطالبات ومزاولة التدريس باللقاء المباشر في الأماكن الخاصة ومراكز التعليم المخصصة لهذا الغرض وفي المنازل، واستثنت من ذلك الدروس التي تقدم عن بعد.وفق وام.

وقالت وزارة التربية في قرار أصدرته في هذا الصدد، إن هذا الإجراء يأتي في إطار إلتزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 والتي من شأنها الحفاظ على أمن طلبتنا و سلامتهم وصحتهم بصفة خاصة - الذين هم أغلى ما تملك دولة الإمارات، وسلامة المجتمع وأمنه الصحي بوجه عام.

وأكدت الوزارة أن التعليم في دولة الإمارات أولوية تحظى بدعم قيادات الإمارات، التي تتابع سير العملية التعليمية لضمان مستقبل الطلبة و استمرارية التعليم في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها دول العالم بما فيها دولة الإمارات التي تواصل تسابق الزمن لمواجهة كورونا حفاظا على صحة مواطنيها والمقيمين على أرضها و زوارها.

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وقررت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 30 مارس، استمرار تطبيق نظام التعلم عن بعد، حتى نهاية العام الدراسي الحالي 2019-2020 ، وقالت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث عن وزارة التربية والتعليم في الإحاطة الإعلامية ، بتوجيهات من مجلس الوزراء، استمرار تطبيق نظام التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي في الدولة.

وأضافت أن القرار يأتي بهدف ضمان استمرارية التعليم في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية، والحفاظ في نفس الوقت على أمن وسلامة طلبتنا والمجتمع المدرسي.

وقالت : " نعمل باستمرار على تحسين تجربة التعليم عن بعد في الدولة وتطويرها في المرحلة المقبلة، ومن خلال إضافة حلول ذكية وتطبيقات تفاعلية لمختلف المراحل الدراسية. و أضفنا تطبيقات وحلول ذكية للمنظومة التعليمية ليتم استخدامها خلال الفترة القادمة مثل منصة ألف ومنصة أليكس المتخصصة في الرياضيات للمراحل العليا، ومنصة ماتفك لمراحل الطفولة المبكرة، ومنصة نهلة وناهل المتخصصة في رفع مهارات القراءة في اللغة العربية.

وكشفت عنه أنه يتم حالياً تحديث آليات التقويم والامتحانات وتطويرها لكافة الأنظمة التعليمية في الدولة، سواءً التعليم العام والعالي للعام الدراسي الحالي.