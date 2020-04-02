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الطيران العمانى يبدأ تسيير رحلاته إلى الصين لجلب مواد وأجهزة طبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن إطار جهود مكافحة فيروس ، يبدأ الطيران العماني ،غدا الجمعة ، تسيير سلسلة من رحلات الشحن الجوي بين السلطنة و الصين لجلب مواد وأجهزة طبية لوزارة الصحة، بحسب صحيفة الشبيبة العمانية.

وسيتم تشغيل الرحلات عبر تفعيل ما نسبته 100% من المساحة الاستيعابية بالطائرة لتحميل نحو 25 طنا من المواد الطبية.

وفى الـ 27 مارس الماضى، عادت طائرة سلاح الجو السلطانى العمانى  إلى البلاد قادمة من مدينة (شينزين) الصينية ، محملة بمواد طبية متنوعة لمكافحة فيروس ( كورونا ).

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وكانت سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، 21 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة في السلطنة إلى 231 إصابةً وحالة وفاة واحدة.

ونقلت وكالة الانباء العمانية عن وزارة الصحة أن 41 حالة مصابة تماثلت للشفاء.

أكدت سلطنة عمان، أن الجهات العسكرية والأمنية قامت بتفعيل نقاط "السيطرة والتحكم المشتركة" بين المحافظات، وذلك للتقليل من حركة الأفراد والمركبات، منعا لتفشى .

وذكرت اللجنة الإعلامية المشتركة للجهات العسكرية والأمنية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء – أنه استمرارًا للجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس "كورونا، تسترعى اللجنة الإعلامية المشتركة للجهات العسكرية والأمنية انتباه كافة المواطنين والمقيمين بأن الجهات العسكرية والأمنية قامت بتفعيل نقاط "السيطرة والتحكم المشتركة" بين محافظات السلطنة وذلك للتقليل من حركة الأفراد والمركبات.

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