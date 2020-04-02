شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة إربد الأردنية تطلق مبادرة "فزعة وطن" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مديرية التربية والتعليم في محافظة إربد الأردنية، اليوم الخميس، مبادرة" فزعة وطن" لجمع التبرعات لصالح وزارة الصحة دعما لجهودها الكبيرة فى مواجهة جائحة كورونا.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال مدير التربية، الدكتور صالح العمرى، إن المديرية من إداريين ومعلمين بمختلف مسمياتهم ودرجاتهم أعلنوا عن التبرع بيوم عمل من الراتب الإجمالى لصالح صندوق وزارة الصحة.
وفرضت الحكومة الأردنية، إجراءات جديدة مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بمحافظة إربد وفرضت عزلا كاملا، فيما شهدت أعداد المصابين بالفيروس ارتفاعا مفاجئا.
وجاء إعلان الحكومة عبر إيجاز صحفى قدمه وزير الإعلام الأردنى أمجد العضايلة، ووزير الصحة سعد جابر، بعد تفاقم أعداد المصابين فى محافظة إربد شمال البلاد، التى تسبب إقامة حفل زفاف فيها مع بدايات الأزمة، فى ارتفاع ملحوظ فى أعداد المصابين بالفيروس، بعدما تبين إصابة والد العروس العائد من إسبانيا بالفيروس ولاحقا عشرات المخالطين.
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