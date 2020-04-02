شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية لدى الأردن يلتقى رئيس هيئة الأركان الأردنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، فى مكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديرى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في القوات المسلحة للبلدين الشقيقين.

حضر اللقاء الملحق العسكرى السعودي العميد الركن خالد بن ربيعان الربيعان.

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