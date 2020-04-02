شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تسعى لاستئناف عاجل لمحادثات السلام اليمنية مع تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الأمم المتحدة ومصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن المنظمة والحلفاء الغربيين يستشهدون بالخطر الماثل من وباء كورونا لدفع الطرفين المتحاربين فى اليمن نحو محادثات جديدة لإنهاء الحرب التى تركت الملايين عرضة للمرض.
وقال مصدران، إن الأمم المتحدة أرسلت اقتراحا للحكومة المعترف بها دوليا وللتحالف العسكرى الذى تقوده السعودية الذى يدعمها وللحوثيين المتحالفين مع إيران الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأغلب المدن الرئيسية.
وقالا إن مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، يعمل على عقد اجتماع بين الأطراف عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة في وقت قريب لبحث وثيقة عمل تدعو إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد بما في ذلك كل الأعمال العدائية الجوية والبرية والبحرية ودعوة الطرفين لضمان التزام قواتهما على جبهات القتال.
وقال مكتب جريفيث إن الحاجة لمحادثات السلام عاجلة.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن اليمن لم يسجل أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، لكن تنتشر الكوليرا وحمى الدنج والملاريا في البلاد ويعتمد نحو 80 %من السكان على المساعدات الإنسانية.
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