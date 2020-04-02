شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزير الزراعة الأردني بسبب أخطاء في مواجهة أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة سكاي نيوز فى خبر عاجل لها استقالة وزير الزراعة الأردني بسبب أخطاء في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وفى وقت سابق كشف مسؤول أردنى عن تبرع تجار الذهب فى البلاد بمبلغ 300 ألف دينار (نحو 422 ألف دولار) لصندوق "همة وطن"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
وقال أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلى والمجوهرات الأردنى ربحى علان، إن التبرع يأتى لدعم جهود الدولة لحماية الوطن والمواطنين من وباء فيروس كورونا المستجد.
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