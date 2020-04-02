شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الملك سلمان يأكل تمر ويحضر حلقة تحفيظ للقرآن .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر مقطع فيديو نادر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قبل توليه مقاليد المملكة، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال قيامه بجولة في مدينة حوطة سدير قبل 17 عاما، وتظهر في الفيديو حفاوة كبيرة من الأهالي في استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث كان الأطفال يمارسون الألعاب الشعبية ويرددون الأناشيد والأغاني الوطنية احتفالا بقدومه.

وقام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال الزيارة بممازحة بائع للحطب في المدينة، كما حضر إحدى حلقات تحفيظ القرآن للأطفال الصغار، وشاهد الملك الأهالي أثناء قيامهم بتهذيب النخل وقطف الثمار، كما قام بتناول التمر الذي تشتهر به حوطة سدير.



الملك سلمان فى جولة من 17 سنة

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وعلى جانب آخر، ثمن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد الشكر قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، وبدون اعتبار لمخالفاتهم بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها، وفق بيان صحفى.

وأوضح العواد، أن ذلك يعكس النهج الإنساني والأخلاقي في تعامل المملكة مع هذه الجائحة والحرص على ضمان حصول المرضى على العلاج اللازم وفق أعلى المعايير الطبية دون تمييز.

وأكد الدكتور العواد، أن الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين يضرب أروع الأمثلة في حفظ حقوق الإنسان وكرامته حيث وضع نصب عينيه أن يتمتع الجميع سواء مواطن أو مقيم بالصحة والسلامة مع إيلاء ذلك أهمية قصوى، في الوقت الذي راعى فيه الأمر بأن يشمل العلاج أيضاً مخالفي نظام الإقامة وهذا يعكس بجلاء نهج المملكة القائم على احترام حقوق الانسان وتعزيزها فعليًا وعلى أرض الواقع وأن أثمن ما يوجد على أرضها هو الإنسان ضامنة بذلك توفير الحياة الكريمة وعلى رأسها الحق في الصحة.