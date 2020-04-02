شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يتألّق بعبارات شكر لكل أجهزة الدولة بالإمارات لمواجهة كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى برج خليفة، أمس، بخط دفاعنا الأول، إذ تألقت واجهته بعبارات قوى الشرطة، ووحدات التفتيش، وفرق الدفاع المدني، وفرق التعقيم وفرق النقل والمواصلات، والمراسلين الصحافيين، والمعلمين، والمتطوعين، وكل القائمين على خدمة المجتمع.
يذكرأن، اكتسى برج خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع الماضي بعبارات "خليك في البيت" بكل لغات العالم ، في إطار حث المواطنين للبقاء في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا.
ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامى لحكومة دبى "فيديو" لبرج خليفة، بينما دونت عليه عبارة خليك في البيت بكل لغات العالم باستخدام أضواء الليزر، وعلق : بكل لغات العالم، ومن أجل سلامتك خلك في البيت".
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